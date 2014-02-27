Петров Петр Валерьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.03.1977
Дата смерти27.02.2014
ПолМужской
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.03.1977
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Петрова (Васильева) Анжелика Викентьевна
Рождение ребёнка
13.09.2004
Дочь: Петрова Оксана Петровна
Мать ребёнка: Петрова (Васильева) Анжелика Викентьевна
Смерть
27.02.2014