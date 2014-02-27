Петров Петр Валерьевич 21.03.1977 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиПетров Петр Валерьевич

Петров Петр Валерьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.03.1977

Дата смерти

27.02.2014

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.03.1977

Отец: Петров Валерий Владимирович

Мать: Петрова (Тимофеева) Римма Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Петрова (Васильева) Анжелика Викентьевна

Рождение ребёнка
13.09.2004

Дочь: Петрова Оксана Петровна

Мать ребёнка: Петрова (Васильева) Анжелика Викентьевна

Смерть
27.02.2014

Мы используем куки для улучшения работы сайта.