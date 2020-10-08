Шагина Вера Арсентьевна
Место рождения
Дата рождения21.07.1955
Дата смерти08.10.2020
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.07.1955
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.07.1983
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Шагин Сергей Тихонович
Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
08.10.2020