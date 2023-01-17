Кожевников Евгений Фёдорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кожевников Евгений Фёдорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

Дети

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Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кожевников Федор

Мать: Кожевникова Федосья

Рождение ребёнка
01.01.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кожевникова Клавдия Сергеевна

д Ново-Крюково Уржумского р-на
Рождение ребёнка
29.01.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кожевникова Клавдия Сергеевна

д Ново-Крюково Уржумского р-на
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кожевникова Клавдия Сергеевна

д Ново - Крюково Уржумского р-она
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Валентина Евгеньевна

Мать ребёнка: Кожевникова Клавдия Сергеевна

д Ново - Крюково Уржумского р-она
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кожевникова Клавдия Сергеевна

д Ново - Крюково Уржумского р-она
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кожевников Александр Евгеньевич

Мать ребёнка: Кожевникова Клавдия Сергеевна

д Ново - Крюково Уржумского р-она
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кожевникова Клавдия Сергеевна

д Ново - Крюково Уржумского р-она
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кожевникова Клавдия Сергеевна

Смерть
Неизвестно
Уржум, Уржумский муниципальный район, Кировская область
Похороны
Неизвестно
Уржум, Уржумский муниципальный район, Кировская область
Уржумское кладбище
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