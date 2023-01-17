Кожевников Евгений Фёдорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Кожевников Федор
Мать: Кожевникова Федосья
Рождение ребёнка
01.01.1955
д Ново-Крюково Уржумского р-на
Рождение ребёнка
29.01.1957
д Ново-Крюково Уржумского р-на
Рождение ребёнка
Неизвестно
д Ново - Крюково Уржумского р-она
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Валентина Евгеньевна
Мать ребёнка: Кожевникова Клавдия Сергеевна
д Ново - Крюково Уржумского р-она
Рождение ребёнка
Неизвестно
д Ново - Крюково Уржумского р-она
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кожевников Александр Евгеньевич
Мать ребёнка: Кожевникова Клавдия Сергеевна
д Ново - Крюково Уржумского р-она
Рождение ребёнка
Неизвестно
д Ново - Крюково Уржумского р-она
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
Уржумское кладбище