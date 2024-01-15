Аксёнова (Пугина) Ирина Никитина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАксёнова (Пугина) Ирина Никитина

Аксёнова (Пугина) Ирина Никитина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1891

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
11.01.1909

Муж: Аксёнов Алексей Иванович

Рождение ребёнка
07.01.1910

Дочь: Евпраксия Алексеевна

Отец ребёнка: Аксёнов Алексей Иванович

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
01.06.1912

Сын: Аксёнов Александр Алексеевич

Отец ребёнка: Аксёнов Алексей Иванович

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
03.03.1915

Дочь: Анастасия Алексеевна

Отец ребёнка: Аксёнов Алексей Иванович

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
30.10.1918

Дочь: Клавдия Алексеевна

Отец ребёнка: Аксёнов Алексей Иванович

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close