Аксёнова (Пугина) Ирина Никитина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1891
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
11.01.1909
Рождение ребёнка
07.01.1910
Дочь: Евпраксия Алексеевна
Отец ребёнка: Аксёнов Алексей Иванович
Рождение ребёнка
01.06.1912
Сын: Аксёнов Александр Алексеевич
Отец ребёнка: Аксёнов Алексей Иванович
Рождение ребёнка
03.03.1915
Дочь: Анастасия Алексеевна
Отец ребёнка: Аксёнов Алексей Иванович
Рождение ребёнка
30.10.1918
Дочь: Клавдия Алексеевна
Отец ребёнка: Аксёнов Алексей Иванович
Смерть
Неизвестно