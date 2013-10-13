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Водолага Иван Григорьевич

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Место рождения

Харьков, Харківська область

Дата рождения

08.07.1937

Дата смерти

13.10.2013

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.07.1937

Отец: Водолага Григорий Иванович

Мать: Водолага Евдокия Кузьминична

Харьков, Харківська область
Бракосочетание
07.08.1960

Жена: Водолага Валентина Михайловна

Ленинский р/б ЗАГС г. Харьков
Рождение ребёнка
26.07.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Водолага Валентина Михайловна

Харьков, Харківська область
Место жительства
Неизвестно
Харьков, Харківська область
Место жительства
Неизвестно
Y
Смерть
13.10.2013
Харьков, Харківська область
Похороны
Неизвестно
Харьков, Харківська область
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