Водолага Иван Григорьевич
Место рождения
Дата рождения08.07.1937
Дата смерти13.10.2013
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.07.1937
Бракосочетание
07.08.1960
Ленинский р/б ЗАГС г. Харьков
Рождение ребёнка
26.07.1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Водолага Валентина Михайловна
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Y
Смерть
13.10.2013
Похороны
Неизвестно