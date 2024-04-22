Крашенинников Федор Семенович
Место рождения
Дата рождения1903
Дата смерти?.04.1944
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ЖенаНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903
Рождение ребёнка
04.09.1940
Сын: Крашенинников Анатолий Федорович
Мать ребёнка: Крашенинникова Анна Макаровна
Военная служба
04.09.1941
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Крашенинников Николай Федорович
Мать ребёнка: Крашенинникова Анна Макаровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Крашенинникова Нина Федоровна
Мать ребёнка: Крашенинникова Анна Макаровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Крашенинникова Манефия Федоровна
Мать ребёнка: Крашенинникова Анна Макаровна
Смерть
?.04.1944