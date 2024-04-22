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Крашенинников Федор Семенович

Место рождения

Кузьминское, Тоншаевский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1903

Дата смерти

?.04.1944

Пол

Мужской

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903

Отец: не указан

Мать: не указана

Кузьминское, Тоншаевский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
04.09.1940

Сын: Крашенинников Анатолий Федорович

Мать ребёнка: Крашенинникова Анна Макаровна

Кузьминское, Тоншаевский муниципальный район, Нижегородская область
Военная служба
04.09.1941
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Крашенинников Николай Федорович

Мать ребёнка: Крашенинникова Анна Макаровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Крашенинникова Нина Федоровна

Мать ребёнка: Крашенинникова Анна Макаровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Крашенинникова Манефия Федоровна

Мать ребёнка: Крашенинникова Анна Макаровна

Развод
Неизвестно

Жена: не указана

Никах
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
?.04.1944
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