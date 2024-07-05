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Урнышев Семён Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1891

Дата смерти

16.04.1949

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891

Отец: Урнышев Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Урнышев Иван Семёнович

Мать ребёнка: Урнышева Марфа Родионовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Урнышев Иван Семёнович

Мать ребёнка: Урнышева Марфа Родионовна

Урнышевская, Прилузский муниципальный район, Республика Коми
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Урнышева Марфа Родионовна

Рождение ребёнка
11.06.1930

Сын: Урнышев Григорий Семенович

Мать ребёнка: Урнышева Марфа Родионовна

Смерть
16.04.1949

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