Урнышев Семён Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1891
Дата смерти16.04.1949
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891
Отец: Урнышев Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Урнышева Марфа Родионовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Урнышева Марфа Родионовна
Урнышевская, Прилузский муниципальный район, Республика Коми
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
11.06.1930
Сын: Урнышев Григорий Семенович
Мать ребёнка: Урнышева Марфа Родионовна
Смерть
16.04.1949