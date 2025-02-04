Фарафонтов Михаил Павлович
Место рождения
Дата рождения22.01.1980
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.01.1980
Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
14.01.2011
Рождение ребёнка
11.05.2011
Дочь: Фарафонтова Карина Михайловна
Мать ребёнка: Фарафонтова (Гатиятуллина) Алсу Салаватовна
Рождение ребёнка
09.09.2020
Сын: Фарафонтов Александр Михайлович
Мать ребёнка: Фарафонтова (Гатиятуллина) Алсу Салаватовна