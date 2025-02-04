Фарафонтов Михаил Павлович 22.01.1980 — найти родственников по фамилии на Familio
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Фарафонтов Михаил Павлович

Место рождения

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область

Дата рождения

22.01.1980

Пол

Мужской

Добавил:

МФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.01.1980

Отец: Фарафонтов Павел Михайлович

Мать: Фарафонтова (Максимова) Валентина Васильевна

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Бракосочетание
14.01.2011

Жена: Фарафонтова (Гатиятуллина) Алсу Салаватовна

Рождение ребёнка
11.05.2011

Дочь: Фарафонтова Карина Михайловна

Мать ребёнка: Фарафонтова (Гатиятуллина) Алсу Салаватовна

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Рождение ребёнка
09.09.2020

Сын: Фарафонтов Александр Михайлович

Мать ребёнка: Фарафонтова (Гатиятуллина) Алсу Салаватовна

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область

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