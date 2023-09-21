Фахрутдинова Анна Анатольевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.11.1989
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1989
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
29.10.2017
Дочь: Фахрутдинова Стефания Вадимовна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
26.12.2023
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Лаишево, Лаишевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)