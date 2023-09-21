Фахрутдинова Анна Анатольевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФахрутдинова Анна Анатольевна

Фахрутдинова Анна Анатольевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.11.1989

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1989 г.р.

Дети

2017 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1989

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фахрутдинов Вадим Митдыхатович

Рождение ребёнка
29.10.2017

Дочь: Фахрутдинова Стефания Вадимовна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
26.12.2023

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Лаишево, Лаишевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Мы используем куки для улучшения работы сайта.