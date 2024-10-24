Степанида Фоминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Степанида Фоминична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1850 г.р.

Дети

Добавил:

лМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Около 1869

Муж: Михей Захарович

Рождение ребёнка
22.05.1870

Дочь: Феодосия Михеевна

Отец ребёнка: Михей Захарович

Дощаново, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
20.12.1872

Дочь: Анастасия Михеевна

Отец ребёнка: Михей Захарович

Дощаново, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
09.10.1874

Дочь: Правденкова Анна Михеевна

Отец ребёнка: Михей Захарович

Дощаново, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
22.10.1876

Дочь: Прасковья Михеевна

Отец ребёнка: Михей Захарович

Дощаново, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
Около 1879

Сын: Михеев Дмитрий Михеевич

Отец ребёнка: Михей Захарович

Дощаново, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
21.08.1882

Дочь: Наталья Михеевна

Отец ребёнка: Михей Захарович

Дощаново, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
27.10.1883

Сын: Иван Михеевич

Отец ребёнка: Михей Захарович

Дощаново, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
25.03.1889

Дочь: Мария Михеевна

Отец ребёнка: Михей Захарович

Дощаново, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
18.08.1891

Сын: Михеев Александр Михеевич

Отец ребёнка: Михей Захарович

Дощаново, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
Около ?.07.1895

Дочь: Фекла Михеевна

Отец ребёнка: Михей Захарович

Дощаново, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Смерть
Неизвестно

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