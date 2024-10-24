Степанида Фоминична
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1869
Муж: Михей Захарович
Рождение ребёнка
22.05.1870
Дочь: Феодосия Михеевна
Отец ребёнка: Михей Захарович
Рождение ребёнка
20.12.1872
Дочь: Анастасия Михеевна
Отец ребёнка: Михей Захарович
Рождение ребёнка
09.10.1874
Дочь: Правденкова Анна Михеевна
Отец ребёнка: Михей Захарович
Рождение ребёнка
22.10.1876
Дочь: Прасковья Михеевна
Отец ребёнка: Михей Захарович
Рождение ребёнка
Около 1879
Отец ребёнка: Михей Захарович
Рождение ребёнка
21.08.1882
Дочь: Наталья Михеевна
Отец ребёнка: Михей Захарович
Рождение ребёнка
27.10.1883
Сын: Иван Михеевич
Отец ребёнка: Михей Захарович
Рождение ребёнка
25.03.1889
Дочь: Мария Михеевна
Отец ребёнка: Михей Захарович
Рождение ребёнка
18.08.1891
Сын: Михеев Александр Михеевич
Отец ребёнка: Михей Захарович
Рождение ребёнка
Около ?.07.1895
Дочь: Фекла Михеевна
Отец ребёнка: Михей Захарович
Смерть
Неизвестно