Горшкова Елена Ермолаева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1834
Отец ребёнка: Горшков Федор Матвеев
Рождение ребёнка
22.07.1847
Дочь: (Горшкова) Христина Федорова
Отец ребёнка: Горшков Федор Матвеев
Рождение ребёнка
1852
Отец ребёнка: Горшков Федор Матвеев
Рождение ребёнка
08.06.1869
Отец ребёнка: Горшков Федор Матвеев