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Горшкова Елена Ермолаева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1834

Сын: Горшков Андрей Федоров

Отец ребёнка: Горшков Федор Матвеев

Хмелевая, Сарапульский округ, Уральская область
Рождение ребёнка
22.07.1847

Дочь: (Горшкова) Христина Федорова

Отец ребёнка: Горшков Федор Матвеев

Хмелевая, Сарапульский округ, Уральская область
Рождение ребёнка
1852

Сын: Горшков Диомид Федоров

Отец ребёнка: Горшков Федор Матвеев

Рождение ребёнка
08.06.1869

Сын: Горшков Тимофей Федоров

Отец ребёнка: Горшков Федор Матвеев

Хмелевая, Сарапульский округ, Уральская область

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