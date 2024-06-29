Носкова (Шафранова) София Фокиевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.09.1894
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.09.1894
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
04.12.1913
Рождение ребёнка
23.07.1917
Дочь: Носкова Анфиса Александровна
Отец ребёнка: Носков Александр Николаевич
Рождение ребёнка
20.12.1918
Дочь: Носкова Анисия Александровна
Отец ребёнка: Носков Александр Николаевич
Смерть
Неизвестно