Носкова (Шафранова) София Фокиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Носкова (Шафранова) София Фокиевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.09.1894

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.09.1894

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
04.12.1913

Муж: Носков Александр Николаевич

Рождение ребёнка
23.07.1917

Дочь: Носкова Анфиса Александровна

Отец ребёнка: Носков Александр Николаевич

Рождение ребёнка
20.12.1918

Дочь: Носкова Анисия Александровна

Отец ребёнка: Носков Александр Николаевич

Смерть
Неизвестно

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