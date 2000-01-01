Грибовский Осип Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Грибовский Осип Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1938.?.?

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1913 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.05.1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Неручева Раиса Александровна

Бракосочетание
10.02.1991

Жена: Неручева Раиса Александровна

Челябинская облатсь Красноармейский район
Смерть
1938.?.?
Арестован НКВД, безвести пропавший
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