Грибовский Осип Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1938.?.?
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.05.1936
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Неручева Раиса Александровна
Бракосочетание
10.02.1991
Челябинская облатсь Красноармейский район
Смерть
1938.?.?
Арестован НКВД, безвести пропавший