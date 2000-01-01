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Валит
Валит
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Вычислено 1752
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Халил
Вычислено 1731 г.р.
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
НГ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1752
Отец:
Халил
Мать: не указана
Смерть
Неизвестно
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