Корытин Юрий Викторович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКорытин Юрий Викторович

Корытин Юрий Викторович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.02.1963

Пол

Мужской

Отец

1929 г.р.

Мать

1928 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ДГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.02.1963

Отец: Корытин Виктор Андреевич

Мать: Наумова Мария

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close