Чередова Евдокия Тимофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1844
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1844
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1882
Дочь: Анна Егоровна
Отец ребёнка: Чередов Егор Анфиногенович
Рождение ребёнка
Около 1886
Отец ребёнка: Чередов Егор Анфиногенович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно