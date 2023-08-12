Коваленко Петр Семенович
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.01.1901
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1901
Отец: Коваленко Семен
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Василевская Анна Петровна
Мать ребёнка: Коваленко (Спиридонова) Марина Леонтьевна
Рождение ребёнка
01.06.1928
Сын: Коваленко Митрофан Петрович
Мать ребёнка: Коваленко (Спиридонова) Марина Леонтьевна
Рождение ребёнка
01.02.1950
Дочь: Топчиева Нина Ивановна
Мать ребёнка: Коваленко (Спиридонова) Марина Леонтьевна