Коваленко Петр Семенович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коваленко Петр Семенович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.01.1901

Пол

Мужской

Добавил:

ТЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1901

Отец: Коваленко Семен

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Василевская Анна Петровна

Мать ребёнка: Коваленко (Спиридонова) Марина Леонтьевна

Рождение ребёнка
01.06.1928

Сын: Коваленко Митрофан Петрович

Мать ребёнка: Коваленко (Спиридонова) Марина Леонтьевна

Рождение ребёнка
01.02.1950

Дочь: Топчиева Нина Ивановна

Мать ребёнка: Коваленко (Спиридонова) Марина Леонтьевна

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