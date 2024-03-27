Салаватов Абдюхан — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Салаватов Абдюхан

Место рождения

с.Андреевка Сергачского уезда Нижегородской губ.

Дата рождения

1824

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: Аряпаев Салават

Мать: (Абутьева) Мядиня

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Жедиханова) Бикзань

Рождение ребёнка
1856

Дочь: (Абдюханова) Бибифатеха

Мать ребёнка: (Жедиханова) Бикзань

Рождение ребёнка
1857

Дочь: (Абдюханова) Бибиканифя

Мать ребёнка: (Жедиханова) Бикзань

Рождение ребёнка
1859

Сын: Абдюханов Хайрулла

Мать ребёнка: (Жедиханова) Бикзань

Рождение ребёнка
1863

Сын: Абдюханов Салахетдин

Мать ребёнка: (Жедиханова) Бикзань

Смерть
Неизвестно

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