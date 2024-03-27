Салаватов Абдюхан
Место рожденияс.Андреевка Сергачского уезда Нижегородской губ.
Дата рождения1824
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824
Отец: Аряпаев Салават
Мать: (Абутьева) Мядиня
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: (Жедиханова) Бикзань
Рождение ребёнка
1856
Дочь: (Абдюханова) Бибифатеха
Мать ребёнка: (Жедиханова) Бикзань
Рождение ребёнка
1857
Дочь: (Абдюханова) Бибиканифя
Мать ребёнка: (Жедиханова) Бикзань
Рождение ребёнка
1859
Сын: Абдюханов Хайрулла
Мать ребёнка: (Жедиханова) Бикзань
Рождение ребёнка
1863
Сын: Абдюханов Салахетдин
Мать ребёнка: (Жедиханова) Бикзань
Смерть
Неизвестно