Конон
мужской, родился До 1803, Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер Неизвестно
Дети
Данила Кононов1821 г.р.
Фёдор Кононов1826 г.р.
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1803
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Рождение ребёнка
1821
Сын: Данила Кононов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1826
Сын: Фёдор Кононов
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно