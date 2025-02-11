Конон До 1803 — найти родственников по фамилии на Familio

Конон

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился До 1803, Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер Неизвестно

Дети
Данила Кононов1821 г.р.
Фёдор Кононов1826 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1803

Отец: не указан

Мать: не указана

Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
1821

Сын: Данила Кононов

Мать ребёнка: не указана

Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1826

Сын: Фёдор Кононов

Мать ребёнка: не указана

Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно

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