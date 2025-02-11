Софья Варламова 1829 — найти родственников по фамилии на Familio

Софья Варламова

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1829, Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умерла Неизвестно

Отец
Заренда Варлам Трифонов1805 г.р.
Мать
Лукерья Иванова1809 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829

Отец: Заренда Варлам Трифонов

Мать: Лукерья Иванова

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1850
Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

131

Смерть
Неизвестно

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