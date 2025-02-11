Софья Варламова
женский, родилась 1829, Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умерла Неизвестно
ОтецЗаренда Варлам Трифонов1805 г.р.
МатьЛукерья Иванова1809 г.р.
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829
Отец: Заренда Варлам Трифонов
Мать: Лукерья Иванова
Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Место жительства
1850
Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно