Шишкова (Курбатова) Людмила Ивановна
Место рожденияг. Челябинск
Дата рождения1953
ПолЖенский
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1953
Отец: Шишков Иван Ильич
Мать: Шишкова Анна Семеновна
г. Челябинск
Рождение ребёнка
27.12.1970
Дочь: Кузнецова Елена Александровна
Отец ребёнка: Булыгин Александр Васильевич
Рождение ребёнка
08.06.1978
Сын: Булыгин Александр Александрович
Отец ребёнка: Булыгин Александр Васильевич
Рождение ребёнка
26.11.1987
Дочь: Морозова Юлия Николаевна
Отец ребёнка: Бабин Николай Николаевич
г. Челябинск
Рождение ребёнка
12.12.?
Дочь: Кравченко Анна Николаевна
Отец ребёнка: Бабин Николай Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Екименко Николай