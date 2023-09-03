Шишкова (Курбатова) Людмила Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шишкова (Курбатова) Людмила Ивановна

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Место рождения

г. Челябинск

Дата рождения

1953

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1953

Отец: Шишков Иван Ильич

Мать: Шишкова Анна Семеновна

г. Челябинск
Рождение ребёнка
27.12.1970

Дочь: Кузнецова Елена Александровна

Отец ребёнка: Булыгин Александр Васильевич

Рождение ребёнка
08.06.1978

Сын: Булыгин Александр Александрович

Отец ребёнка: Булыгин Александр Васильевич

Рождение ребёнка
26.11.1987

Дочь: Морозова Юлия Николаевна

Отец ребёнка: Бабин Николай Николаевич

г. Челябинск
Рождение ребёнка
12.12.?

Дочь: Кравченко Анна Николаевна

Отец ребёнка: Бабин Николай Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бабин Николай Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Булыгин Александр Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Екименко Николай

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