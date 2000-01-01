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Бортников Евгений Эдуардович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.12.1969

Пол

Мужской

Отец

1936 г.р.

Мать

1938 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.12.1969

Отец: Чацкис Эдуард Нухимович

Мать: Бортникова Раиса Дмитриевна

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