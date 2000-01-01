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Бортников Евгений Эдуардович
Бортников Евгений Эдуардович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
08.12.1969
Пол
Мужской
Отец
Чацкис Эдуард Нухимович
1936 г.р.
Мать
Бортникова Раиса Дмитриевна
1938 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АЧ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.12.1969
Отец:
Чацкис Эдуард Нухимович
Мать:
Бортникова Раиса Дмитриевна
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