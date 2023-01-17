Авдеева (Титова) Любовь Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Авдеева (Титова) Любовь Владимировна

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Место рождения

Котово, Бельский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

08.03.1946

Дата смерти

?.01.1986

Пол

Женский

Добавил:

ЮШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1946

Отец: Титов Владимир Титович

Мать: Титова Наталья Филипьевна

Котово, Бельский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Авдеев Олег Владимирович

Отец ребёнка: Авдеев Владимир

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Авдеев Михаил Владимирович

Отец ребёнка: Авдеев Владимир

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Авдеев Александр Владимирович

Отец ребёнка: Авдеев Владимир

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Авдеев Владимир

Смерть
?.01.1986
Великие Луки, город Великие Луки, Псковская область
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