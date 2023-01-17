Авдеева (Титова) Любовь Владимировна
Место рождения
Дата рождения08.03.1946
Дата смерти?.01.1986
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1946
Отец: Титов Владимир Титович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Авдеев Владимир
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Авдеев Михаил Владимирович
Отец ребёнка: Авдеев Владимир
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Авдеев Александр Владимирович
Отец ребёнка: Авдеев Владимир
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Авдеев Владимир
Смерть
?.01.1986
Великие Луки, город Великие Луки, Псковская область