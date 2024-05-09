Слепухина Акулина Стефановна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Слепухина Акулина Стефановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

?.09.1977

Пол

Женский

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Слепухин Стефан Максимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Слепухин Виктор Стефанович

Отец ребёнка: Слепухин Стефан Максимович

Рождение ребёнка
07.06.1933

Дочь: Стребкова (Слепухина) Анна Стефановна

Отец ребёнка: Слепухин Стефан Максимович

Сетное, Прохоровский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
?.03.1941

Сын: Слепухин Анатолий Стефанович

Отец ребёнка: Слепухин Стефан Максимович

Смерть
?.09.1977

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