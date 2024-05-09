Слепухина Акулина Стефановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти?.09.1977
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Слепухин Виктор Стефанович
Отец ребёнка: Слепухин Стефан Максимович
Рождение ребёнка
07.06.1933
Дочь: Стребкова (Слепухина) Анна Стефановна
Отец ребёнка: Слепухин Стефан Максимович
Сетное, Прохоровский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
?.03.1941
Сын: Слепухин Анатолий Стефанович
Отец ребёнка: Слепухин Стефан Максимович
Смерть
?.09.1977