Тензина (Котомина) Рая Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тензина (Котомина) Рая Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Скрыто настройками приватности

Муж

Дети

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тензин Валерий Павлович

Отец ребёнка: Тензин Павел

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тензин Михаил Павлович

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тензин Павел

Рождение ребёнка
1966

Дочь: Тензина Светлана Павловна

Отец ребёнка: Тензин Павел

Смерть
Неизвестно

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