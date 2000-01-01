Селихов Дементий Тихонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Селихов Дементий Тихонович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1768

Пол

Мужской

Добавил:

РУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1786

Дочь: Анастасия Дементьевна

Мать ребёнка: Селихова Пелагея Ивановна

Рождение ребёнка
1791

Сын: Селихов Кондрат Дементьевич

Мать ребёнка: Селихова Пелагея Ивановна

Рождение ребёнка
1793

Сын: Селихов Марк Дементьевич

Мать ребёнка: Селихова Пелагея Ивановна

Работа или профессия
Неизвестно
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