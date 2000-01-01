Селихов Дементий Тихонович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1768
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1786
Дочь: Анастасия Дементьевна
Мать ребёнка: Селихова Пелагея Ивановна
Рождение ребёнка
1791
Сын: Селихов Кондрат Дементьевич
Мать ребёнка: Селихова Пелагея Ивановна
Рождение ребёнка
1793
Мать ребёнка: Селихова Пелагея Ивановна
Работа или профессия
Неизвестно