Иовъ
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
До 1832 ст.
Сын: Тарасий (Тарасъ)
Мать ребёнка: ?
Бракосочетание
До 1832 ст.
Жена: ?
Рождение ребёнка
До 1845 ст.
Дочь: Лукия Иовлева
Мать ребёнка: ?