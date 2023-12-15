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Сакович Григорий Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1817

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1817

Отец: Сакович Николай Михайлович

Мать: Сакович Марианна Ивановна

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1839

Сын: Сакович Клементий Григорьевич

Мать ребёнка: Сакович Розалия Дмитриевна

Рождение ребёнка
Около 1857

Дочь: (Сакович) Праскевия Григорьевна

Мать ребёнка: Сакович Розалия Дмитриевна

Рождение ребёнка
03.02.1859

Сын: Сакович Семён Григорьевич

Мать ребёнка: Сакович Розалия Дмитриевна

Речки, Вилейский район, Минская область
Рождение ребёнка
Около 17.09.1861

Дочь: (Сакович) София Григорьевна

Мать ребёнка: Сакович Розалия Дмитриевна

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