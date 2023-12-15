Сакович Григорий Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1817
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1817
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1839
Сын: Сакович Клементий Григорьевич
Мать ребёнка: Сакович Розалия Дмитриевна
Рождение ребёнка
Около 1857
Дочь: (Сакович) Праскевия Григорьевна
Мать ребёнка: Сакович Розалия Дмитриевна
Рождение ребёнка
03.02.1859
Сын: Сакович Семён Григорьевич
Мать ребёнка: Сакович Розалия Дмитриевна
Речки, Вилейский район, Минская область
Рождение ребёнка
Около 17.09.1861
Дочь: (Сакович) София Григорьевна
Мать ребёнка: Сакович Розалия Дмитриевна