Пантелейчук Иван(?) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пантелейчук Иван(?)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1923 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Пантелейчук Раиса Ильинична

Хабаровск, город Хабаровск, Хабаровский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Пантелейчук Раиса Ильинична

Хабаровск, город Хабаровск, Хабаровский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пантелейчук Раиса Ильинична

Место жительства
Неизвестно
Хабаровск, город Хабаровск, Хабаровский край
Смерть
Неизвестно
Хабаровск, город Хабаровск, Хабаровский край
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