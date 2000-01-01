Лихачёв Климент Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лихачёв Климент Андреевич

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Место рождения

Дубник (Дубники), Республика Башкортостан Россия

Дата рождения

Между 1805 и 1806

Пол

Мужской

Отец

Между 1775 и 1786 г.р.

Мать

Около 1776 г.р.

Дети

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1805 и 1806

Отец: Лихачёв Андрей Гаврилович

Мать: Лихачёва Марина

Дубник (Дубники), Республика Башкортостан Россия
Рождение ребёнка
Между 1827 и 1828

Сын: Лихачёв Михаил Климентович

Мать ребёнка: не указана

Дубник (Дубники), Республика Башкортостан Россия
Работа или профессия
Неизвестно
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