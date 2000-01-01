Лихачёв Климент Андреевич
Место рожденияДубник (Дубники), Республика Башкортостан Россия
Дата рожденияМежду 1805 и 1806
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Между 1805 и 1806
Отец: Лихачёв Андрей Гаврилович
Мать: Лихачёва Марина
Дубник (Дубники), Республика Башкортостан Россия
Рождение ребёнка
Между 1827 и 1828
Сын: Лихачёв Михаил Климентович
Мать ребёнка: не указана
Дубник (Дубники), Республика Башкортостан Россия
Работа или профессия
Неизвестно