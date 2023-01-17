Гур Василий Назарович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гур Василий Назарович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1789

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1790 г.р.

Дети

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1812

Дочь: Боряк Евдокия Васильевна

Мать ребёнка: Гур Ульяна Федоровна

Место жительства
Неизвестно
Оленинское, Сумська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гур Ульяна Федоровна

Смерть
Неизвестно
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