Гур Василий Назарович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1789
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1812
Дочь: Боряк Евдокия Васильевна
Мать ребёнка: Гур Ульяна Федоровна
Место жительства
Неизвестно
Оленинское, Сумська область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гур Ульяна Федоровна
Смерть
Неизвестно