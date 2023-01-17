Мальтина (Пестрецова) Мария Сергеевна
Место рождения
Дата рождения01.04.1985
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1985
Рождение ребёнка
30.05.2011
Дочь: Мальтина Мария Олеговна
Отец ребёнка: Мальтин Олег
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мальтина Алиса Олеговна
Отец ребёнка: Мальтин Олег
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мальтин Александр Олегович
Отец ребёнка: Мальтин Олег
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Мальтин Олег