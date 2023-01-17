Мальтина (Пестрецова) Мария Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мальтина (Пестрецова) Мария Сергеевна

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Место рождения

Архангельск, город Архангельск, Архангельская область

Дата рождения

01.04.1985

Пол

Женский

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1985

Отец: Пестрецов Сергей Александрович

Мать: Пестрецова Антонина Ивановна

Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Рождение ребёнка
30.05.2011

Дочь: Мальтина Мария Олеговна

Отец ребёнка: Мальтин Олег

Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мальтина Алиса Олеговна

Отец ребёнка: Мальтин Олег

Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мальтин Александр Олегович

Отец ребёнка: Мальтин Олег

Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мальтин Олег

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