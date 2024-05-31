Меновщикова (Усольцева) Неонила Васильевна
Место рождения
Дата рождения1757
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1783
Дочь: Меновщикова Матрена Кирилловна
Отец ребёнка: Меновщиков Корнил Кирилл Иванович
Рождение ребёнка
1784
Дочь: Меновщикова Марья Кирилловна
Отец ребёнка: Меновщиков Корнил Кирилл Иванович
Рождение ребёнка
1786
Дочь: Меновщикова Екатерина Кирилловна
Отец ребёнка: Меновщиков Корнил Кирилл Иванович
Рождение ребёнка
1794
Сын: Меновщиков Зиновий Кириллович
Отец ребёнка: Меновщиков Корнил Кирилл Иванович
Смерть
Неизвестно