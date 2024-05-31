Меновщикова (Усольцева) Неонила Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Меновщикова (Усольцева) Неонила Васильевна

Место рождения

Тихонова, Новосибирский округ, Сибирский край

Дата рождения

1757

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757

Отец: Усольцев Василий Иванович

Мать: Усольцева (--) Авдотья Ивановна

Тихонова, Новосибирский округ, Сибирский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Меновщиков Корнил Кирилл Иванович

Рождение ребёнка
1783

Дочь: Меновщикова Матрена Кирилловна

Отец ребёнка: Меновщиков Корнил Кирилл Иванович

Верх-Чик, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1784

Дочь: Меновщикова Марья Кирилловна

Отец ребёнка: Меновщиков Корнил Кирилл Иванович

Верх-Чик, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1786

Дочь: Меновщикова Екатерина Кирилловна

Отец ребёнка: Меновщиков Корнил Кирилл Иванович

Верх-Чик, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1794

Сын: Меновщиков Зиновий Кириллович

Отец ребёнка: Меновщиков Корнил Кирилл Иванович

Верх-Чик, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно

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