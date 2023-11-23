Ирина Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ефим Гаврилов
Отец ребёнка: Гаврила Константинов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Феоктист Гаврилов
Отец ребёнка: Гаврила Константинов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Гаврила Константинов
Рождение ребёнка
1744
Отец ребёнка: Гаврила Константинов
Смерть
Неизвестно