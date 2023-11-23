Ирина Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ирина Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ефим Гаврилов

Отец ребёнка: Гаврила Константинов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Феоктист Гаврилов

Отец ребёнка: Гаврила Константинов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гаврила Константинов

Рождение ребёнка
1744

Сын: Розов Алексей Гаврилов

Отец ребёнка: Гаврила Константинов

Смерть
Неизвестно

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