Белобородов Максим Семенов
Место рожденияс. Сретенское Серебряково Тамбовского уезда
Дата рождения1718
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1718
Отец: Белобородов Семен Иванов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Нобокова (Белобородова) Анна Максимова
Мать ребёнка: Белобородова (Толмачева) Дарья Сидорова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно