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Белобородов Максим Семенов

Место рождения

с. Сретенское Серебряково Тамбовского уезда

Дата рождения

1718

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1718

Отец: Белобородов Семен Иванов

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нобокова (Белобородова) Анна Максимова

Мать ребёнка: Белобородова (Толмачева) Дарья Сидорова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Белобородова (Толмачева) Дарья Сидорова

Смерть
Неизвестно

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