Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мария

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1857

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1851 г.р.

Дети

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Калмацуй Василий

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-89SL-5SC8?i=39&wc=QZ4D-CL9:305210901,318889301,324251201,324259501&cc=1943763
Рождение ребёнка
1875

Сын: Калмацуй Афанасий

Отец ребёнка: Калмацуй Василий

Смерть
Неизвестно

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