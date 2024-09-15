Мария
Место рожденияНе указано
Дата рождения1857
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Калмацуй Василий
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-89SL-5SC8?i=39&wc=QZ4D-CL9:305210901,318889301,324251201,324259501&cc=1943763
Рождение ребёнка
1875
Сын: Калмацуй Афанасий
Отец ребёнка: Калмацуй Василий
Смерть
Неизвестно