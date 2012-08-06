Гоголев Лаврентий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГоголев Лаврентий Иванович

Гоголев Лаврентий Иванович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1939

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1915 г.р.

Мать

1916 г.р.

Жена

1940 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
1978 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1939

Отец: Гоголев Иван

Мать: Гоголева Зоя Павловна

Рождение ребёнка
1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гоголева Алефтина Ивановна

Рождение ребёнка
Около 1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гоголева Алефтина Ивановна

Рождение ребёнка
10.10.1974

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гоголева Алефтина Ивановна

Рождение ребёнка
1977

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гоголева Алефтина Ивановна

Рождение ребёнка
18.08.1978

Сын: Гоголев Сергей Лаврентьевич

Мать ребёнка: Гоголева Алефтина Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гоголева Алефтина Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гоголева Алефтина Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гоголева Алефтина Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гоголева Алефтина Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гоголева Алефтина Ивановна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close