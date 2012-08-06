Гоголев Лаврентий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1939
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1939
Отец: Гоголев Иван
Мать: Гоголева Зоя Павловна
Рождение ребёнка
1956
Рождение ребёнка
Около 1964
Рождение ребёнка
10.10.1974
Рождение ребёнка
1977
Рождение ребёнка
18.08.1978
Сын: Гоголев Сергей Лаврентьевич
Мать ребёнка: Гоголева Алефтина Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно