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Назар Михайлов
Назар Михайлов
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1768
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Михаил Кириллов
1736 г.р.
Мать
Неонила
1742 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768
Отец:
Михаил Кириллов
Мать:
Неонила
Смерть
Неизвестно
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