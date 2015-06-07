Андрианов (Фрейман) Вадим Юрьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Андрианов (Фрейман) Вадим Юрьевич

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Место рождения

Бердичев, Житомирська область

Дата рождения

27.01.1958

Дата смерти

07.06.2015

Пол

Мужской

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.01.1958

Отец: Андрианов (Фрейман) Юрий Кириллович

Мать: Андрианова (Андрианова) Валентина Михайловна

Бердичев, Житомирська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Андрианов Филипп Вадимович

Мать ребёнка: Андрианова (Антипина) Ирина Иннокентьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
26.06.1981

Дочь: Андрианова Жанна Вадимовна

Мать ребёнка: Андрианова (Антипина) Ирина Иннокентьевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
07.06.2015
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

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