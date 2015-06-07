Андрианов (Фрейман) Вадим Юрьевич
Место рождения
Дата рождения27.01.1958
Дата смерти07.06.2015
ПолМужской
Отец
Мать
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.01.1958
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Андрианов Филипп Вадимович
Мать ребёнка: Андрианова (Антипина) Ирина Иннокентьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Рождение ребёнка
26.06.1981
Дочь: Андрианова Жанна Вадимовна
Мать ребёнка: Андрианова (Антипина) Ирина Иннокентьевна
Смерть
07.06.2015