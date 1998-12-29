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Колтуненко Василий Карпович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.02.1926

Дата смерти

29.12.1998

Пол

Мужской

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.02.1926

Отец: Колтуненко Карп Кондратьевич

Мать: Колтуненко (Ильина) Ульяна Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Колтуненко Виталий (Виктор) Васильевич

Мать ребёнка: Колтуненко Клавдия Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Колтуненко Геннадий Васильевич

Мать ребёнка: Колтуненко Клавдия Андреевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Колтуненко Нина Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Колтуненко Клавдия Андреевна

Рождение ребёнка
27.04.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Колтуненко Клавдия Андреевна

Смерть
29.12.1998

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