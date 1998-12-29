Колтуненко Василий Карпович
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.02.1926
Дата смерти29.12.1998
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.02.1926
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Колтуненко Виталий (Виктор) Васильевич
Мать ребёнка: Колтуненко Клавдия Андреевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Колтуненко Геннадий Васильевич
Мать ребёнка: Колтуненко Клавдия Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
27.04.1962
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Колтуненко Клавдия Андреевна
Смерть
29.12.1998