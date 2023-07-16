Сираш Ирина Геннадьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Кулаков Генадий
Мать: Кулакова Татьяна
Рождение ребёнка
12.12.2010
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
12.07.2018
Сын: Сираш Павел Александрович
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности