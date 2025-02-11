Bergman (Stobbe) Maria P 14.08.1859 — найти родственников по фамилии на Familio

Bergman (Stobbe) Maria P

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 14.08.1859, Molotschna, Tauride province, Russian Empire

умерла 1944

Супруги
Bergman Gerhard Franz1854 г.р.
Дети
Bergman Gerhard15.09.1883 г.р.
Bergman Peter20.08.1885 г.р.
Показать еще 8
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.08.1859

Отец: не указан

Мать: не указана

Molotschna, Tauride province, Russian Empire

Бракосочетание
1879

Муж: Bergman Gerhard Franz

Рождение ребёнка
15.09.1883

Сын: Bergman Gerhard

Отец ребёнка: Bergman Gerhard Franz

Рождение ребёнка
20.08.1885

Сын: Bergman Peter

Отец ребёнка: Bergman Gerhard Franz

Рождение ребёнка
1889

Дочь: (Bergman) Maria

Отец ребёнка: Bergman Gerhard Franz

Рождение ребёнка
06.01.1891

Сын: Bergmann Franz

Отец ребёнка: Bergman Gerhard Franz

Рождение ребёнка
1892

Дочь: (Bergman) Anna

Отец ребёнка: Bergman Gerhard Franz

Рождение ребёнка
1894

Дочь: (Bergmann) Lena

Отец ребёнка: Bergman Gerhard Franz

Рождение ребёнка
1898

Сын: Bergmann Jakob

Отец ребёнка: Bergman Gerhard Franz

Рождение ребёнка
1898

Дочь: (Bergmann) Lydia

Отец ребёнка: Bergman Gerhard Franz

Рождение ребёнка
22.05.1900

Сын: Bergman Nicolas Gerhard S

Отец ребёнка: Bergman Gerhard Franz

Рождение ребёнка
1904

Дочь: (Bergmann) Tina

Отец ребёнка: Bergman Gerhard Franz

Смерть
1944

Мы используем куки для улучшения работы сайта.