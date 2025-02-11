Bergman (Stobbe) Maria P
женский, родилась 14.08.1859, Molotschna, Tauride province, Russian Empire
умерла 1944
Супруги
Bergman Gerhard Franz1854 г.р.
Дети
Bergman Gerhard15.09.1883 г.р.
Bergman Peter20.08.1885 г.р.Показать еще 8
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.08.1859
Отец: не указан
Мать: не указана
Molotschna, Tauride province, Russian Empire
Бракосочетание
1879
Рождение ребёнка
15.09.1883
Сын: Bergman Gerhard
Отец ребёнка: Bergman Gerhard Franz
Рождение ребёнка
20.08.1885
Сын: Bergman Peter
Отец ребёнка: Bergman Gerhard Franz
Рождение ребёнка
1889
Дочь: (Bergman) Maria
Отец ребёнка: Bergman Gerhard Franz
Рождение ребёнка
06.01.1891
Сын: Bergmann Franz
Отец ребёнка: Bergman Gerhard Franz
Рождение ребёнка
1892
Дочь: (Bergman) Anna
Отец ребёнка: Bergman Gerhard Franz
Рождение ребёнка
1894
Дочь: (Bergmann) Lena
Отец ребёнка: Bergman Gerhard Franz
Рождение ребёнка
1898
Сын: Bergmann Jakob
Отец ребёнка: Bergman Gerhard Franz
Рождение ребёнка
1898
Дочь: (Bergmann) Lydia
Отец ребёнка: Bergman Gerhard Franz
Рождение ребёнка
22.05.1900
Сын: Bergman Nicolas Gerhard S
Отец ребёнка: Bergman Gerhard Franz
Рождение ребёнка
1904
Дочь: (Bergmann) Tina
Отец ребёнка: Bergman Gerhard Franz
Смерть
1944