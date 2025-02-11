Голикова Прасковья Ильина
женский, родилась До 1849, Маис, Никольский муниципальный район, Пензенская область
умерла Неизвестно
Супруги
Голиков Иван Петров1847 г.р.
Дети
Голиков Степан Иванов20.11.1867 г.р.
(Голикова) Дарья Иванова11.03.1877 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1849
Отец: не указан
Мать: не указана
Маис, Никольский муниципальный район, Пензенская область
Бракосочетание
30.01.1867
Муж: Голиков Иван Петров
Рождение ребёнка
20.11.1867
Отец ребёнка: Голиков Иван Петров
Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
11.03.1877
Дочь: (Голикова) Дарья Иванова
Отец ребёнка: Голиков Иван Петров
Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно