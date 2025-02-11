Голикова Прасковья Ильина До 1849 — найти родственников по фамилии на Familio

Голикова Прасковья Ильина

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась До 1849, Маис, Никольский муниципальный район, Пензенская область

умерла Неизвестно

Супруги
Голиков Иван Петров1847 г.р.
Дети
Голиков Степан Иванов20.11.1867 г.р.
(Голикова) Дарья Иванова11.03.1877 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1849

Отец: не указан

Мать: не указана

Маис, Никольский муниципальный район, Пензенская область

Бракосочетание
30.01.1867

Муж: Голиков Иван Петров

Рождение ребёнка
20.11.1867

Сын: Голиков Степан Иванов

Отец ребёнка: Голиков Иван Петров

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
11.03.1877

Дочь: (Голикова) Дарья Иванова

Отец ребёнка: Голиков Иван Петров

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно

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