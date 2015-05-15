Пушкин Александр Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.02.1942
Дата смерти15.05.2015
ПолМужской
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1942
Отец: Пушкин Петр Макарович
Мать: Пушкина Клавдия Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Пушкина Ираида Дмитриевна
Рождение ребёнка
04.11.1969
Сын: Пушкин Глеб Александрович
Мать ребёнка: Пушкина Ираида Дмитриевна
Смерть
15.05.2015