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Пушкин Александр Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.02.1942

Дата смерти

15.05.2015

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

1969 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1942

Отец: Пушкин Петр Макарович

Мать: Пушкина Клавдия Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Пушкина Ираида Дмитриевна

Рождение ребёнка
04.11.1969

Сын: Пушкин Глеб Александрович

Мать ребёнка: Пушкина Ираида Дмитриевна

Смерть
15.05.2015

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