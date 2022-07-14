Шкурихина Мария
женский, родилась Неизвестно
Дети
Одинцова (Шкурихина) Алевтина Фёдоровна19.03.1967 г.р.
Шкурихин Сергей ФёдоровичНеизвестно г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шкурихин Сергей Фёдорович
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
19.03.1967
Дочь: Одинцова (Шкурихина) Алевтина Фёдоровна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности