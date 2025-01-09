Писемская (Писемская) Варвара Никитична
женский, родилась 03.12.1846 ст., Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
умерла 18.04.1848 ст., Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
МатьПисемская (Белолипецкая) Прасковья Матвеевна29.10.1827 ст. г.р.
ОтецПисемский Никита Андреевич25.05.1827 ст. г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.12.1846 ст.
Место жительства
Неизвестно
Крещение
05.12.1846 ст.
Смерть
18.04.1848 ст.
Похороны
20.04.1848 ст.