Писемская (Писемская) Варвара Никитична 03.12.1846 ст. — найти родственников по фамилии на Familio

Писемская (Писемская) Варвара Никитична

Автор
КА
Авдеев К.

женский, родилась 03.12.1846 ст., Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

умерла 18.04.1848 ст., Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Мать
Писемская (Белолипецкая) Прасковья Матвеевна29.10.1827 ст. г.р.
Отец
Писемский Никита Андреевич25.05.1827 ст. г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.12.1846 ст.

Отец: Писемский Никита Андреевич

Мать: Писемская (Белолипецкая) Прасковья Матвеевна

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Место жительства
Неизвестно
Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Крещение
05.12.1846 ст.
Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Смерть
18.04.1848 ст.
Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Причина смерти: Натуральная

Похороны
20.04.1848 ст.
Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

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