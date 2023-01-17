(Дюбанкова) Татьяна Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.01.1882
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.01.1882
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.10.1903
Дочь: Целиков Пелагея Федоровна
Отец ребёнка: Дюбанков Федор Иванович
Рождение ребёнка
1916
Дочь: Анна Федоровна
Отец ребёнка: Дюбанков Федор Иванович
Рождение ребёнка
1918
Отец ребёнка: Дюбанков Федор Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дюбанков Филипп Федорович
Отец ребёнка: Дюбанков Федор Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Речицы, Краснинский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно