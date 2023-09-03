Гольцман Юлия Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гольцман Юлия Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.08.1976

Пол

Женский

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.08.1976

Отец: Бабушкин Сергей Павлович

Мать: Бабушкина Людмила Николаевна

Рождение ребёнка
16.02.1996

Дочь: Гольцман Мария Витальевна

Отец ребёнка: Гольцман Виталий Александрович

Рождение ребёнка
29.05.1999

Дочь: Попова Валерия

Отец ребёнка: Гольцман Виталий Александрович

Черногорск, город Черногорск, Республика Хакасия
Рождение ребёнка
28.03.2023

Сын: Гольцман Глеб Витальевич

Отец ребёнка: Гольцман Виталий Александрович

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