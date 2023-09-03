Гольцман Юлия Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения31.08.1976
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.08.1976
Рождение ребёнка
16.02.1996
Дочь: Гольцман Мария Витальевна
Отец ребёнка: Гольцман Виталий Александрович
Рождение ребёнка
29.05.1999
Дочь: Попова Валерия
Отец ребёнка: Гольцман Виталий Александрович
Черногорск, город Черногорск, Республика Хакасия
Рождение ребёнка
28.03.2023
Отец ребёнка: Гольцман Виталий Александрович