Ostnik (Kukmann) Marie
Место рожденияSillaotsa, Venevere, Põhja-Sakala Parish, Viljandimaa, Эстляндскаяя губ. (Eestimaa kubermang), Российская Империя
Дата рождения20.10.1884
Дата смерти1962
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1884
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ostnik Jüri
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ostnik Jüri
Крещение
06.11.1884
Бракосочетание
06.05.1912
Муж: Ostnik Jüri
Рождение ребёнка
21.05.1913
Сын: Ostnik Johannes
Отец ребёнка: Ostnik Jüri
Смерть
1962