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Ostnik (Kukmann) Marie

Место рождения

Sillaotsa, Venevere, Põhja-Sakala Parish, Viljandimaa, Эстляндскаяя губ. (Eestimaa kubermang), Российская Империя

Дата рождения

20.10.1884

Дата смерти

1962

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1885 г.р.

Дети

1913 г.р.
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Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1884

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ostnik Jüri

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ostnik Jüri

Крещение
06.11.1884
Бракосочетание
06.05.1912

Муж: Ostnik Jüri

Рождение ребёнка
21.05.1913

Сын: Ostnik Johannes

Отец ребёнка: Ostnik Jüri

Смерть
1962

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