Масягутов Габдулсалих
мужской, родился 1783, Имелеевка, Большечерниговский муниципальный район, Самарская область
умер 1818, Имелеевка, Большечерниговский муниципальный район, Самарская область
ОтецМасягутов МасягутНеизвестно г.р.
МатьМасягутов Фатима1745 г.р.
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1783
Отец: Масягутов Масягут
Мать: Масягутов Фатима
Имелеевка, Большечерниговский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1807
Дочь: Габдулсалихов (Абдулхаликов) Абдулхалик
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1818
Имелеевка, Большечерниговский муниципальный район, Самарская область