Масягутов Габдулсалих 1783 — найти родственников по фамилии на Familio

Масягутов Габдулсалих

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1783, Имелеевка, Большечерниговский муниципальный район, Самарская область

умер 1818, Имелеевка, Большечерниговский муниципальный район, Самарская область

Отец
Масягутов МасягутНеизвестно г.р.
Мать
Масягутов Фатима1745 г.р.
Дети
Габдулсалихов (Абдулхаликов) Абдулхалик1807 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1783

Отец: Масягутов Масягут

Мать: Масягутов Фатима

Имелеевка, Большечерниговский муниципальный район, Самарская область

Рождение ребёнка
1807

Дочь: Габдулсалихов (Абдулхаликов) Абдулхалик

Мать ребёнка: не указана

Смерть
1818
Имелеевка, Большечерниговский муниципальный район, Самарская область

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